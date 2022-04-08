السيسى يستمع لشرح عن الأعمال الإنشائية لتطوير طرق القاهرة الكبرى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر موقع يوتيوب، فيديو لجولة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، التى تفقد فيها الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.





واستمع الرئيس خلال الجولة لشرح واف من مهندسى المشروعات التى تفقدها، عن الموقف التنفيذى لعدد من المحاور والطرق، التى تعمل الدولة على تنفيذها لتسهيل الحركة المرورية.

وقال أحد مشرفى المواقع إن تطوير الطرق حول محور حسب الله الكفراوى، عبارة عن طرق قائمة سيتم توسعتها ورفع كفاءتها، بإجمالى أطوال 18.5 كم.

وتابع أن أهم الطرق المحيطة بمحور حسب الله الكفراوى هو شارع الخمسين، الذى يبدأ من القاهرة الجديدة وطريق العين السخنة القديم، مرورا أسفل طريق العين السخنة الجديد عن طريق نفق القطامية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين فى المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وذكر المتحدث الرسمى أن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بمحور جيهان السادات الرابط بين مناطق وسط البلد وميدان رمسيس حتى طريق الاوتوستراد، فضلاً عن أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى الذى يربط بين جنوب القاهرة فى منطقة المعادى وحتى حى الأسمرات، إلى جانب المراحل النهائية من محور دكتورة سميرة موسى الرابط بين حى الأسمرات ومناطق شرق القاهرة والقاهرة الجديدة.