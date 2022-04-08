تدشين الموقع الرسمى لشيخ الأزهر

جدة - نرمين السيد - دشن اليوم الجمعة، الموقع الرسمى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، لخدمة الباحثين والدارسين والجمهور وإتاحة كل جهود الإمام الطيب ومسيرته موثقة بالنص والصوت والصورة، وتسهيل الوصول إلى كل ما يخص الإمام الطيب فى موقع رسمى.





وتم الإعلان عن إطلاق الموقع اليوم خلال الاحتفال السنوى للجامع الأزهر، بمناسبة مرور 1082 عاما على افتتاح الجامع والصلاة فيه.

ويضم موقع الإمام الطيب مجموعة من الأقسام المتنوعة التى تحتوى على السيرة الذاتية للإمام الطيب ومسيرته التعليمية من الالتحاق بمعهد إسنا الدينى الأزهرى حتى حصوله على العالمية من جامعة الأزهر وتدرجه فى المناصب حتى وصل مشيخة الأزهر الشريف، كما يقدم الموقع للجمهور كتب ومؤلفات فضيلة الإمام الطيب لقراءتها والاستماع إليها، خدمة للباحثين والجمهور.

ويتضمن الموقع الجهود العملية والإنتاج العلمى للشيخ الطيب، وكلمات وخطاباته فى مختلف المناسبات والمؤتمرات والمحافل الدولية، ووثائق الأزهر التاريخية، والهيئات العلمية والمركز البحثية التى استحدثها الإمام الطيب أو ساهم فى إنشائها، والمواقف الإنسانية والمواقف التاريخية لشيخ الأزهر فى مختلف القضايا، والأخبار والزيارات اليومية له والبيانات الصحفية.

كما يعرض الموقع بتسلسل مختلف الزيارات الخارجية لشيخ الأزهر فى دول العالم وأهميتها وما تضمنته من أعمال، وكذلك الاستقبالات الداخلية لضيوف الأزهر الشريف فى المشيخة وخصوصا الزيارات التى تتعلق بالرؤساء والأمراء وكبار المسئولين والشخصيات البارزة، ومقولات الإمام الطيب وحلقات البرامج التلفزيونية له.

ويبرز الموقع الأوسمة والكريمات التى حصل عليها الإمام الطيب، وأبرز ما قاله العلماء والرؤساء والأمراء وكبار الشخصيات عن وسطيته واعتداله ودوره البارز فى القضايا المحلية والإقليمية والعالمية، مع تغطية شاملة بالصور والفيديوهات لكل المؤتمرات التى عقدها الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

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