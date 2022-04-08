وتم الإعلان عن إطلاق الموقع اليوم خلال الاحتفال السنوى للجامع الأزهر، بمناسبة مرور 1082 عاما على افتتاح الجامع والصلاة فيه.
ويضم موقع الإمام الطيب مجموعة من الأقسام المتنوعة التى تحتوى على السيرة الذاتية للإمام الطيب ومسيرته التعليمية من الالتحاق بمعهد إسنا الدينى الأزهرى حتى حصوله على العالمية من جامعة الأزهر وتدرجه فى المناصب حتى وصل مشيخة الأزهر الشريف، كما يقدم الموقع للجمهور كتب ومؤلفات فضيلة الإمام الطيب لقراءتها والاستماع إليها، خدمة للباحثين والجمهور.
ويتضمن الموقع الجهود العملية والإنتاج العلمى للشيخ الطيب، وكلمات وخطاباته فى مختلف المناسبات والمؤتمرات والمحافل الدولية، ووثائق الأزهر التاريخية، والهيئات العلمية والمركز البحثية التى استحدثها الإمام الطيب أو ساهم فى إنشائها، والمواقف الإنسانية والمواقف التاريخية لشيخ الأزهر فى مختلف القضايا، والأخبار والزيارات اليومية له والبيانات الصحفية.
كما يعرض الموقع بتسلسل مختلف الزيارات الخارجية لشيخ الأزهر فى دول العالم وأهميتها وما تضمنته من أعمال، وكذلك الاستقبالات الداخلية لضيوف الأزهر الشريف فى المشيخة وخصوصا الزيارات التى تتعلق بالرؤساء والأمراء وكبار المسئولين والشخصيات البارزة، ومقولات الإمام الطيب وحلقات البرامج التلفزيونية له.
ويبرز الموقع الأوسمة والكريمات التى حصل عليها الإمام الطيب، وأبرز ما قاله العلماء والرؤساء والأمراء وكبار الشخصيات عن وسطيته واعتداله ودوره البارز فى القضايا المحلية والإقليمية والعالمية، مع تغطية شاملة بالصور والفيديوهات لكل المؤتمرات التى عقدها الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
وللدخول إلى الموقع الرسمى للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اضغط هنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدشين الموقع الرسمى لشيخ الأزهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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