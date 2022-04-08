رئيس جامعة القاهرة يعزى البابا تواضروس فى كاهن كنيسة السيدة العذراء

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، بخالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين، فى حادث استشهاد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء محرم بك بالإسكندرية.





وأعرب الدكتور الخشت، عن رفض الإسلام وجميع الشرائع القتل بغير حق وأنها من الموبقات والكبائر فى الاسلام، مستشهدا بالآية الكريمة قال تعالى "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا". وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن مثل هذه الحوادث الفردية قد تؤدى إلى إشعال الفتن وزرع الفرقة، لكن رعاية الله سبحانه وتعالى ووعى شعب مصر ما تزيدنا إلا ترابطا وتلاحما بين المسلمين والمسيحيين فى وطن واحد، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة.

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