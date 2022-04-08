لليوم السابع على التوالى.. المترو يواصل توزيع وجبات إفطار صائم (صور)

جدة - نرمين السيد - واصلت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وبالتنسيق مع بنك الطعام المصرى وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، توزيع الوجبات الخفيفة، ضمن حملة إفطار صائم.





ويتم يوميا توزيع 500 وجبة خفيفة على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب، ويتم التوزيع داخل المحطات التبادلية والمحطات الرئيسية لخطوط المترو "الشهداء - أنور السادات - العتبة - المرج الجديدة - جامعة القاهرة، شبرا الخيمة - كلية الزراعة - روض الفرج - السيدة زينب". جدير بالذكر أن الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد 150 ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق حتى الانتهاء من شهر رمضان المبارك.

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