/690933/أحمد-السعدني-الناس-بتحب-التريندات-وأكرم-حسني-السبب-في-نشر-شائعة-عن-وفاة-أبويا

تحدث الفنان أحمد السعدني خلال برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس عن شائعات الوافاة التي طاردت والده في الفترة الأخيرة بسبب غيابه عن الساحة الفنية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات أحمد السعدني عن والده

قال أحمد السعدني عن شائعة وفاة والده: “الناس بتحب التريندات، ومرة حصل مشكلة مع أكرم حسني لأن البيدج الرسمية بتاععته كانت منزلة حاجة زي دي، عندنا عدم تحري الدقة في نشر الأخبار، والموضوع بيضايق جدا، ولكن ربنا يديله الصحية”.

وعن سبب غياب والده عن الساحة الفنية، قال السعدني: “أبويا أخد قرار إنه اكتفى، والسلام النفسي أحسن بكتير من الفلوس”، مضيفة نصيحته من صلاح السعدني في بداية مشواره الفني: “انت مشهور من وانت صغير عشان ابن صلاح السعدني، فمتدورش على الشهرة اشتغل وانت صغير وعتمد على نفسك”.

ضيوف برنامج حبر سري

هذا وظهر خلال البرومو الدعائي الأول لبرنامج حبر سري كلا من الفنان أمير كرارة، شيرين رضا، سوسن بدر، حنان مطاوع، أحمد صلاح السعدني، وائل جسار، محمود الليثي.

الموسم الأول من حبر سري

جدير بالذكر، أنه حققت أسما إبراهيم نجاح ساحق في الموسم الاول من البرنامج، وقد استضافت عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى من بينهم إلهام شاهين وأصاله نصر واحمد السقا وحسن الرداد وراغب علامة وسمية الخشاب وفيفي عبدة وأحمد فهمي وهاني شاكر.

كما حصل البرنامج علي العديد من الجوائز، منها جائزه أفضل برنامج فني لعام 2021 في دبي ومصر، والبرنامج من إخراج ميلاد أبي رعد ويعرض علي شاشة قناة القاهرة والناس.

أخر أعمال الفنان أحمد السعدني

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السعدني كان مسلسل منورة بأهلها والذي يظهر خلاله في شخصية ضابط شرطي يحقق في قضايا قتل الشباب، كما يقع في حب الفنانة غادة عادل خلال الأحداث ويشارك في بطولة المسلسل الذي عرض عبر منصة شاهد كلا من باسم سمرة وغادة عادل وناهد السباعي وليلى علوي وعباس أبو الحسن وسلوى خطاب وكريمة منصور، وسلوى محمد علي والعمل تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.