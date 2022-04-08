صدمة رانيا يوسف بعد اكتشاف مقلب رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار.. تفاصيل

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صُعقت النجمة المصرية رانيا يوسف بعد اكتشاف مقلب الفنان رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار الذي يذاع عبر فضائية Mbc مصر عقب صلاة المغرب مباشرًة.

دوت الخليج يرصد انهيار الفنانة رانيا يوسف بعد اكتشاف مقلب الفنان رامز جلال في رامز موفي ستار

رانيا يوسف تنهار في برنامج رامز موفي ستار

صرخت رانيا في وجه رامز بعد أن كشف عن وجهه قائلة «الله يخربيتك.. الله يخربيتك عندي فوبيا من الزواحف».

رانيا يوسف تتألق في مسلسل المماليك

على الصعيد الآخر، عُرض مؤخرًا للفنانة رانيا يوسف مسلسل «المماليك»، تدور أحداث مسلسل المماليك في إطار الـ60 حلقة، في سياق تشويقي حيث يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة في سياق درامي تشويقي.

أبطال مسلسل المماليك

ويضم المسلسل عددًا من النجوم، على رأسهم الفنانة رانيا يوسف ورامي وحيد وبيومي فؤاد، محمد لطفي، وعائشة عثمان ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

شخصية رانيا يوسف في مسلسل المماليك

وكانت الفنانة رانيا يوسف كشفت عن تفاصيل الشخصية التي تجسّدها وكواليسها خلال مؤتمر صحفي، وقالت إنها تقوم بدور شخصية فتاة تدعى ««هند العباسي» فقيرة وخلال رحلة صعودها تستغل كل الفرص والظروف المتاحة أمامها، ولكنها مع كل تلك الأمور سوف تفقد شيئا بالغ الأهمية تكشف الأحداث عن تفاصيله.

رانيا يوسف تكشف عن الصعوبات التي واجهتها لتقديم دورها في مسلسل المماليك

وأوضحت أنَّها تعرضت لصعوبات كثيرة من أجل تقديم هذا الدور ولكن جودة السيناريو شجعها على قبوله، مبينة أنَّها تجسد شخصية مركبة صادفتها كثيرًا في حياتها، مشيرة إلى أنَّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحالي تفرض على البعض تنازلات تحت دعوى الحاجة.