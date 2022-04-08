/690930/رامز-جلال-يتغزل-في-رانيا-يوسف-فرسة-عندها-إمكانيات
حلت النجمة رانيا يوسف، اليوم الجمعة ضيفة على برنامج «رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة Mbc مصر.
دوت الخليج يرصد غزل الفنان رامز جلال في النجمة رانيا يوسف ببرنامجه رامز موفي ستار.
كلام جرئ من رامز جلال للفنانة رانيا يوسف
وفور ظهور رانيا، بدأ رامز جلال يتغزل فيها قائلًا: فرسة تتمخطر على السجادة الحمراء، جيلي بالموز بيلظ.. عبارة عن نص كيلو دلع وربع محن، عندها إمكانيات ونجمة البطانة».
رانيا يوسف تثير الجدل بصفات رجل أحلامها
على الصعيد الآخر، أثارت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت عن صفات الرجل الذي تبحث عنه.
رانيا يوسف ببرنامج مصر الجديدة
وفي مقابلة ببرنامج "مصر جديدة"ـ أوضحت رانيا يوسف أن "من أسباب شهرتها الفنية الكبيرة التي تتمتع بها مجهودها وتفرغها التام وحبها لمهنة الفن".
وأكملت قائلة: "برجع يوميا من الشغل إلى منزلي في تمام الخامسة فجرا، وأحيانا بشتغل 3 أيام دون الرجوع للمنزل"، مضيفة: "أبحث عن رجل يحترم مواعيد وطبيعة عملي وعقلي وطموحي".
وعن الرجل المصري أو الشرقي، قالت رانيا يوسف: "بيتغير بعد 3 شهور من فترة الزواج، حيث يتحول ويتغير بشكل لا يمكن تصديقه"، على حد قولها.
موقف رانيا يوسف من الارتباط والزواج مرة أخرى
وعما إذا كانت ستفكر في الارتباط للمرة الرابعة، أوضحت رانيا يوسف قائلة: "الجواز مالوش لازمة بالنسبالي دلوقتي، مفهوم الجواز في المجتمعات العربية مش صح، بيتجوزوا عشان الخلفة أو لإن معندهمش حرية يبقوا في علاقات مفتوحة وهو أمر طبيعي في المجتمعات العربية"، ولاقت تصريحات رانيا يوسف بعض "السخرية" في مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلا حيث انتقدها العديد من المتابعين.
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