/690929/أحمد-السعدني-عن-سخريته-من-بطانة-رانيا-يوسف-أما-بنصدق-نلاقي-فضيحة-نتكلم-فيها

تحدث الفنان أحمد السعدني، عن منشور سخر به من إطلالة الفنانة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي، والتي سميت بإطلالة البطانة، وذلك من خلال حلوله ضيف على برنامج حبر سري اليوم الجمعة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق أحمد السعدني على سخريته من بطانة رانيا يوسف

قال أحمد السعدني كاشفا عن موقفه من سخريته من إطلالة رانيا يوسف: “كنت بهزر، وبتكلم على اننا أما بنصدق نلاقي فضيحه عشان نتكلم بقلة أدب، وشوف مش عارفة مين بيعمل اي، وكله عشان التريند، لكن رانيا يوسف حبيبتي وديما بحب أهزر معاها”.

وكان قد كتب السعدني عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “الست لبست مايكل چاكسون وصوابعها مكانتش باينة محدش حس بيها قلعت بقت تريند.. هي عايزه تثبت إن الدنيا ماشيه بـ….. مشيها بضهرها”، في إشارة لإطلالة رانيا يوسف.

أحمد السعدني في منورة بأهلها

يذكر أنه عرض للفنان أحمد السعدني مسلسل «منورة بأهلها» من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، ومحمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، والذي تعاون فيه السعدني مع المخرج يسري نصر الله للمرة الثانية، في أعمال تعرض على المنصات الإكترونية، وكانت المرة الأولى في مسلسل نمرة اتنين.

أزمة مسلسل منورة بأهلها لأحمد السعدني

وكان من المقرر عرض المسلسل منذ ما يقرب من شهر، ولكن بسبب وقوع مشكلة بين الفنان باسم سمرة، والمستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قامت شاهد بحذف جميع الاعلانات الدعائية للمسلسل من منصتها، قبل 18 فقط من عضه عليها.

وأتى المنشور المتسبب في وقف عرض مسلسل منورة بأهالها والذي تم نشره على الصفحة الرسمية للفنان باسم سمرة، على النحو الآتي: « بكل الحب دعم للفنان المصري المشخصاتي محمد صبحي ، ولكل أصدقائي المُحبين اللي يشوف الواد ده اللي غلط في الأستاذ الكبير محمد صبحي يديله علي قفاه، ولكل أصدقائي المَعلمين أنتوا عارفين هتعملوا ايه المعني في بطن الشاعر».

ولكن خرج سمرة ليعتذر من تركي آل الشيخ رسميا، على الهواء من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما يحدث في مصر»، فقال: رد فعلي في القضية المثارة بشأن محمد صبحي كان غير لبق وأعتذر عنه ومن المستحيل أهاجم معالي المستشار تركي آل الشيخ، لأن ما فعله المستشار تركي آل الشيخ في المملكة السعودية شيء نفخر به ولم نكن نحلم به.