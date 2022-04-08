رامز جلال منتقدًا إطلالة رانيا يوسف: «مفيش حشمة غير الجزمة.. ياريتك جيتي بالبطانة»

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انتقد الفنان رامز جلال إطلالة النجمة رانيا يوسف التي حلت ضيفة على برنامج «رامز موفي ستار» والذي يذاع عبر فضائية Mbc مصر بعد صلاة المغرب.
دوت الخليج يرصد انتقاد الفنان رامز جلال لإطلالة النجمة رانيا يوسف.
رامز جلال يسخر من إطلالة رانيا يوسف
وسخر رامز من إطلالة رانيا قائلًا:«ايه اللبس اللي أنتي مش لبساه دا.. ياريتك جيتي بالبطانة، مش عاملين حسابنا تيجي ملط، مفيش حاجة حشمة غير الجزمة».
رامز جلال تتألق في مسلسل ملوك الجدعنة
على الصعيد الآخر، تألقت الفنانة رانيا يوسف مؤخرًا في مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.
تدور احداث ملوك الجدعنة حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب، ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما هو زاهي العتال "عمرو عبد الجليل"، فيدخلان معه في صراع، وخلال أحداث الحلقات السابقة يتبين أنّ لكل من الصديقين "سرية" عمرو سعد، و"سفينة" مصطفى شعبان، مشاكله الخاصة، فالأول يريد أن يتزوج بحبيته "فاتن"، والتي تجسد شخصيتها ياسمين رئيس، بينما الثاني يواجه ذكريات الماضي بعد ظهور حبيبته السابقة والتي تركته من أجل المال وتزوجت برجل آخر.
زيجات رانيا يوسف
جدير بالذكر، أنه تزوجت رانيا خلال حياتها ثلاث مرات؛ فكان زواجها الأول من المنتج محمد مختار الذي كان يكبرها بـ 20 عامًا وأثمر زواجهما هذا الذي استمر لمدة 12 عامًا عن نانسي وياسمين، وفي تصريح لها انفصلت رانيا عن محمد مختار بعد امتناعه عن النفقة عليها وعلى بناته مما جعلها تلجأ إلى القضاء لإجباره على تخصيص نفقة لبناته.
أما عن زواجها الثاني فتزوجت من كريم الشبراوي رجل الأعمال المصري، ولم يستمر زواجها هذا أكثر من 4 أشهر، وعلى الرغم من المدة القصيرة إلا أنه مليء بكثير من المشاكل؛ أبرزها النصب والاحتيال، وبينما تكلل زواجها الثالث من طارق العزب بالحب، والاحترام، والسعادة، إلا أن الظروف والأقدار شاءت أن ينفصلا بعد زواج استمر لمدة 6 أعوام بطريقة مبنية على الاحترام المتبادل فيما بينهما.
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