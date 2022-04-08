/690926/أحمد-السعدني-مراهقتي-ضيعت-مني-الشغل-مع-أبويا-وكله-بالحب-تجربة-سيئة

حل الفنان أحمد السعدني ضيف على برنامج “حبر سري”، الذي تقدمه الاعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس في موسم رمضان 2022 في تمام الساعة السادسة والثلث.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات أحمد السعدني في برنامج حبر سري

تحدث أحمد السعدني، خلال برنامج كلام حبر سري عن ندمه في رفض بعض الأعمال الفنية، فقال: “في حاجات أنا عملتها غلط.. وبالنسبالي الأدوار مش بالكترة، لازم أكون حابب الدور اللي بعمله”.

وتابع السعدني حديثه: “ندمت على دور الطلبية وكنت عايز أشتغل مع أبويا اكتر من كدة، ودا لأني كنت ولازلت مراهق وبعمل حاجات ولادي مش بيعمولها”.

أحمد السعدني: تجربة كله بالحب سيئة

هذا وتحدث أحمد السعدني أيضا عن تجربته في مسلسل كله بالحب، فقال: “تجربة سيئة جدا.. واتعلمت منها اني متعاملش بحسن نية في أعمالي، وهجيب حد يقرأ الورق وينفذه”.

أحمد السعدني في مسلسلات رمضان 2022

من ناحية أخرى، يشارك الفنان أحمد السعدني ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022، من خلال مسلسل بطلوع الروح الذي تعود به الفنانة منة شلبي لدراما رمضان بعد غياب سنوات.

ويضم مسلسل بطلوع الروح المقرر عرضه خلال النصف الثاني من الموسم الرمضاني، عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية، كلا من إلهام شاهين وإدوارد ومنة شلبي ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعلي الشجيري وعزت زين، وآحمد السعدني وأيمن عزب وعادل كرم وآخرين والمسلسل تأليف محمد هشام عبية وتحت إشراف المخرجة كاملة أبو ذكري.

أخر أعمال الفنان أحمد السعدني

أما عن آخر أعمال الفنان أحمد السعدني كان مسلسل منورة بأهلها والذي يظهر خلاله في شخصية ضابط شرطي يحقق في قضايا قتل الشباب، كما يقع في حب الفنانة غادة عادل خلال الأحداث ويشارك في بطولة المسلسل الذي عرض عبر منصة شاهد كلا من باسم سمرة وغادة عادل وناهد السباعي وليلى علوي وعباس أبو الحسن وسلوى خطاب وكريمة منصور، وسلوى محمد علي والعمل تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.