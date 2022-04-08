سفير بلجيكا: هناك تغيرا ملحوظا للأفضل فى المجتمع المصرى

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فرنسوا كورنا، سفير بلجيكا لدى القاهرة، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور الدكتور القس سامح موريس، راعى الكنيسة.





وذكر بيان للطائفة الإنجيلية اليوم أن رئيس الإنجيلية التقى سفير بلجيكا، ودار حوار حول نشاط الكنيسة الإنجيلية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، من افتتاحات كنائس ورسامة شيوخ وقسوس جدد فى مختلف أنحاء الجمورية، بجانب الدور التنموى والثقافى.

وقدم القس سامح موريس، عرضا لنشاط قصر الدوبارة المجتمعى والتنموى والذى يتضمن واحدا من أكبر مراكز التعافى من الإدمان بمصر، التى تخدم جميع المصريين دون تمييز.

وقال رئيس الإنجيلية فى كلمته: "نساهم من خلال كنائسنا ومؤسساتها فى تحقيق الأفضل لمجتمعنا المصرى، ومواجهة التحديات التى تواجه بلادنا، ونعمل من أجل تأصيل الاعتدال، والقيادة السياسية تؤمن بذلك".

من جانبه، أشار السفير البلجيكى إلى "أن هناك تغيرا ملحوظا للأفضل فى المجتمع المصرى، وهناك أهمية لدور القيادات الدينية"، كما أشاد بنشاط الكنيسة الإنجيلية ومؤسساتها ودورها الإيجابى داخل المجتمع المصرى.