/690925/حزب-حماة-الوطن-بالقاهرة-يفتتح-منفذ-لبيع-السلع-الغذائية-بأسعار-مخفض-بالقطامية-بقطاع-شرق-القاهرة

افتتح حزب حماة الوطن أمانة القاهرة منفذ بيع خضروات وفاكهة ولحوم وسلع غذائية بالقطامية بقطاع شرق القاهرة ويأتي هذا الافتتاح وفقا لتعليمات قيادات الحزب بقيادة الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب واللواء أحمد العوضى نائب رئيس الحزب واللواء طارق نصير أمين عام الحزب والدكتور أحمد العطيفى أمين تنظيم الجمهورية وتوجيهات اللواء ايهاب هلال أمين عام القاهرة والمستشار ايمن عامر أمين تنظيم القاهرة وتوجيهات الدكتورة هالة كيره امين قطاع شرق القاهرة.

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وأكد قطاع شرق القاهرة في بيان له أنه يهتم بضرورة التواجد وسط المواطنين وتوفير احتياجاتهم وأكد ان المنفذ يعمل 24 ساعة بأسعار مخفضة ضمن مبادرة كلنا واحد وقام بأفتتاح الشريط الدكتورة هالة كيره امين قطاع شرق القاهرة بحضور المستشار أيمن عامر أمين تنظيم القاهرة والاستاذ محمد نبيل امين المجالس النيابية والمحلية بالقطاع والاستاذة مها كمال امين العضوية بالقطاع والاستاذ هانى السوالمى امين العلاقات العامة بالقطاع والاستاذ جهاد حامد مساعد امين القطاع والاستاذة ريهام خطاب مساعد أمين المجالس النيابية والمحلية بالقطاع والاستاذ ابراهيم ابو الفضل مساعد أمين المجالس النيابية والمحلية بالقطاع واللواء اشرف الشرقاوى امين أمانة التجمع الثالث والاستاذ محمد حسن امين تنظيم التجمع الثالث والاستاذ عطية محمود امين العمال بأمانة التجمع الثالث والاستاذة رحاب مسعد امين التضامن الاجتماعى بأمانة التجمع الثالث وبعض الشخصيات العامة.

حزب حماة الوطن بالقاهرة يفتتح منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفض بالقطامية بقطاع شرق القاهرة

وأكدت الدكتورة هالة كيره امين قطاع شرق القاهرة على ضرورة ضبط الأسعار بالمنفذ وان تكون أقل من اسعار السوق وتوافر جميع المنتجات والسلع الأزمة للأسرة المصرية وان تكون جميع المنتجات والسلع على مستوى عالى يليق بالمواطنين.

ومن جانبه أكد المستشار ايمن عامر أن المنفذ يأتي فى اطار تعليمات قيادات الحزب لدعم المواطنين و توفير السلع لهم بأسعار قليله وذلك فى اطار الجهود التى تقوم بها الدولة بكافة مؤسساتها لدعم المواطن وقدم أمين تنظيم القاهرة التهنئة للشعب المصرى بمناسبة شهر رمضان.