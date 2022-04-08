/690924/نجمة-إغراء-تعرف-على-ضحية-رامز-جلال-في-سابع-حلقات-برنامج-المقالب-رامز-موفي-ستار

تقع اليوم الجمعة الموافق 8 إبريل، الفنانة رانيا يوسف ضحية لخامس حلقات برنامج رامز موفي ستار الذي يعرض عبر فضائية Mbc مصر عقب صلاة المغرب.

دوت الخليج يرصد ضيف برنامج «رامز موفي ستار» للنجم رامز جلال في سابع حلقاته.

فكرة برنامج رامز موفي ستار للفنان رامز جلال

وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير مشهد في فيلم أمام النجم العالمي فان دام.

ويتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، تظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام.

انطلاق برنامج رامز موفي ستار بمشاركة العالمي فاندام

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

قائمة ضيوف برنامج رامز موفي ستار

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان، فضلًا عن مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا.

مواعيد عرض برنامج رامز موفي ستار عبر فضائية Mbc مصر

ويعرض برنامج رامز جلال في رمضان 2022 "رامز موفي ستار" بعد أذان المغرب مباشرة، طوال شهر رمضان الفضيل على قناة إم بي سي مصر.