/690923/محمد-نشأت-العمدة-استحواذ-الصعيد-على-50-من-مشروعات-الصحة-يؤكد-توجه-الدولة-للنهوض-به

قال النائب محمد نشات العمده عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن سياسة الدولة تجاه الصعيد، شهدت اختلافا جذريًا عما كان في السابق وطوال عقود ماضية من الإهمال والتهميش، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه ومنذ سنوات مضت بالاستثمارات المباشرة في الصعيد في مختلف المجالات سواء الزراعة أو الطاقة أو الكهرباء أو في مجالات الصحة والتعليم.

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العمده:استحواذ الصعيد على 50% من مشروعات الصحة يؤكد توجه الدولة للنهوض

ونوه نشأت في تصريحات له اليوم، بالتقرير الرسمي الصادر عن وزارة التخطيط، والذي يؤكد استحواذ محافظات الصعيد على نحو 50 من إجمالي عدد المشروعات المُنفذة في مجال الصحة، وحوالي 42% إجمالي تكلفة المشروعات المُنتهية.

وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى الانتهاء التام من نحو 289 مشروعا في مجال الصحة بتكلفة كلية تصل إلى نحو 9.6 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية.

واختتم نائب الصعيد بالتأكيد على أن المشروعات المنفذة في البنية التحتية والطرق والكباري ومشاريع الطاقة والكهرباء بالصعيد، تؤكد إنه كان ولا يزال أولوية لمختلف أجهزة الدولة، وأن هناك رغبة من جانب القيادة السياسية، بإحداث نقلة تنموية بالصعيد، خصوصًا وأن الصعيد لا يزال "منطقة بكر" وهناك موارد ضخمة كما تم إضافة مدن جديدة للتوسع العمراني وفي الظهير الصحراوي.