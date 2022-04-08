/690922/المستشار-الألماني-بدأنا-اللجوء-لمصادر-متنوعة-للطاقة-بعيدا-عن-روسيا

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن ألمانيا بدأت تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية وباشرت بتنوع مصادرها من بلاد أخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية سوف تتخذ التدابير القانونية للمضي في هذا الاتجاه وتنفيذ قرارتها بسرعة .

دوت الخليج

وقال أولاف شولتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن ألمانيا قامت بإرسال معدات عسكرية لأول مرة لمنطقة حرب، وذلك لتعزيز دفاع أوكرانيا ضد غزو روسيا، إضافة إلى الوقوف بجانب الأوكرانيين باستضافة أكث من 300 ألف لاجئ بألمانيا.

المستشار الألماني يدعو لوقف إطلاق النار بأوكرانيا

ودعا الجانب الروسي بالاستجابة إلى دعوات وقف إطلاق النار وسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية، مضيفًا بأن الهجوم الروسي على أوكرانيا غير قانوني، وهذه حرب مدمرة تتسبب في دمار هائل،

وأكد أن قتل المدنيين تعتبر جرائم حرب، يتحمل مسؤوليتها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى فظاعة الصور الآتية من بوتشا وغيرها من المدن الأوكرانية، والتي وصفها بالصادمة، وطالب بسرعة عمل ممرات إنسانية آمنة للذين يريدون المغادرة من المدنيين.

وأوضح المستشار المستشار الألماني أن بوتين كان يترقب انقسام الدول الأوروبية بعد الغزو الذي شنه على أوكرانيا، لكنه إلا أنه اندهش بعد ذلك من الوحدة الأوروبية، قائلًا: بوتين أخفق في الرهان على انقسام الغرب وأوروبا". وأكد على وقوف حلف الناتو والاتحاد الأوروبي أمام الحرب الروسية على أوركرانيا.

بريطانيا تقدم دعما لأوكرانيا بقيمة 130 مليون دولار

كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أعلن، في المؤتمر ذاته، عن تقديم بلاده دعمًا لأوكرانيا بقيمة 130 مليون دولار، كما أنه من المقرر إرسال مساعدات عسكرية إضافية، حيث سترل أنظمة دفاعية جوية وصواريخ مضادة للدروع، إضافة إلى إرسال مزيد من العتاد الحربية، فضلًا عن إرسال 20 ألف قطعة من المساعدات غير الفتاكة والتي تم توفيرها ضمن مساعدات المملكة المتحدة لبريطانيا، لأوكرانيا.

وأضاف جونسون، أن غزو روسيا لأوكرانيا، ضرب صلب أمن القارة الأوربية، مشيرًا إلى أن روسيا كانت ترغب في انقسام الدول الأوروبية، لكنها فشلت في ذلك، بل إنه حصل عكس ما أراده، فقد عزز الغزو الروسي من اتحاد الدول الأوروبية، وأجبرها على إعادة تسليح نفسها لتعزيز أمنها المشترك.