حياة كريمة.. تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية مير فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - أعلن عصام سعد محافظ أسيوط، تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية مير التابعة لمركز القوصية بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة ومكتبة التنمية الايبارشى، وبالتنسيق مع الشباب المتطوع باللجنة السكانية تفعيلا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم وتطوير خدمات الرعاية الكاملة للفئات الأكثر احتياجا.





وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم الجمعة - أن القوافل الطبية شملت تخصصات "عظام، وأعصاب، وجلدية، وباطنة، وأطفال، وأنف وأذن وحنجرة، ونساء وتوليد"، تستهدف من خلالها الأسر الأكثر احتياجا بهذه المنطقة حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 120 مواطنا حسب التخصص الطبى مع مشاركة المجتمع المدنى بالقرية فضلا عن صرف الأدوية العلاجية مجانا، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ قوافل ومبادرات يستفيد منها المواطنون بكافة مراكز وأحياء المحافظة ويقدم خدمات أفضل.

وقال فتحى صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة، إن وحدة السكان بإشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، تعمل على التنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة سواء القطاع الحكومى أو المجتمع المدنى أو القطاع الخاص ورجال الأعمال للمساهمة ولمساعدة المجتمعات المحلية الأكثر احتياجا وفقا للمهام المنوط بها ضمن مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذى يتم تنفيذه بعدد من المحافظات من بينها محافظة أسيوط بقيادة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية ومدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالوزارة.

وأوضح أنه من مهام الشباب المتطوع المساهمة فى تنظيم الحملات والقوافل العلاجية والفعاليات والبرامج التنموية المختلفة، مشيدا بما يقدمه الشباب المتطوع بمركز القوصية بقيادة هيثم محمود منسق الشباب المتطوع باللجنة السكانية وأحمد عبد المحسن منسق الشباب المتطوع للقرية وبرئاسة هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية فى تنظيم القافلة بالشكل اللائق.