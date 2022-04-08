المفتى: السيدة خديجة عنصر فريد لا يتكرر فى تاريخ البشرية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن السيدة خديجة عنصر فريد لا يتكرر فى تاريخ البشرية وفى عمر العلاقات الزوجية، وشخصية مميزة تستحق الدراسة بشكل مفصل، فهى سيدة كبيرة المقام.





وأضاف المفتى، خلال لقائه ببرنامج "مكارم الأخلاق فى بيت النبوة" مع الإعلامى حمدى رزق، أن السيدة خديجة كانت سيدة أعمال بلغتنا المعاصرة، وكانت سيدة قومها وتعرف بالحكمة، حتى أزواجها قبل رسول الله كانوا من أكابر قريش، ولم تكن سيدة عادية، بل كان الجميع يخطب ودها، وكانت لها استقلالية مالية ولها وكلاء يتاجرون لها شرقا وغربا.

وأكد مفتى الجمهورية أن السيدة خديجة سيدة عظيمة تزوجت برجل عظيم وهو النبى الكريم وذلك قبل البعثة النبوية لما اتصف به النبى من صفات راقية ورائعة، فقد تربى عليه الصلاة والسلام تربية صالحة وكيف لا وأصله طيب مبارك سلسلته كلها من نكاح شرعى! فهو كما قيل ابن الذبيحين وهما: سيدنا إسماعيل وسيدنا عبد الله أبوه، فقد كانا محل الفداء والتضحية، وفى هذا دلالة على علو الشأن، وكذلك كان النبى فى مرحلة الشباب نموذجا وقدوة، وكانوا فى قريش عندما يختلفون فى شىء يحتكمون إليه، مثلما حدث عندما اختلفوا فيمن يضع الحجر الأسود فى الكعبة بعد تجديدها، وكادوا يقتتلون، فقالوا نحكم أول من يدخل علينا، فكان النبى صلى الله عليه وسلم هو أول الداخلين، فاستبشروا وقالوا: هذا الأمين! رضينا، هذا محمد، وما إن انتهى إليهم حتى أخبروه الخبر، فقال: "هلم إلى ثوبا"، فأتوه به فوضع الحجر فى وسطه ثم قال: "لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا" ففعلوا، فلما بلغوا به موضعه أخذه بيده الشريفة ووضعه فى مكانه. وفى هذا معنى كبير لوأد الفتنة وتحقيق الاستقرار المجتمعى بعدما نال الجميع شرف المشاركة، بل كان ترسيخا للحكمة والاحتواء ولم الشمل، فكل هذه الصفات المباركة فضلا عن أمانته وصدقه لفتت نظر السيدة خديجة له ليكون زوجا مباركا لها قبل البعثة.

وأضاف: "بعض الروايات تقول إن السيدة خديجة هى التى خطبت رسول الله صلى الله عليها وسلم، أو أنها هى التى طلبت رسول الله للزواج منها، وفى هذا دلالات كثيرة، منها أن النبى لم يكن طامعا فيها قبل البعثة، بل فيه تزكية وتقدير للنبى بأن ترغب أكابر النساء فى خطبته، ولذلك نجد بعض الآراء الفقهية بناء على ذلك ترى جواز أن تخطب المرأة الرجل".

وردا على سؤال يقول: هل هناك أحد تسمى باسم "محمد" قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل كان الاسم شائعا فى قريش؟ قال: إن هناك من العرب من سموا أبناءهم بهذا الاسم لما سمعوا من أصحاب الديانات الأخرى أن هناك نبوءة تفيد بأنه سيبعث فى هذا الزمان نبى من أشهر أسمائه محمد، فرجوا أن يكون منهم، ولكن لم يدع واحد من هؤلاء النبوة قط، فضلا عن عدم توافر صفات خاتم الأنبياء إلا فيه عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء فى تعداد من تسمى من أبناء الجاهلية بهذا الاسم، فذهب بعض العلماء إلى أن هناك أربعة تسموا بمحمد، وهو اسم مبارك والتسمى به أو بغيره من أسمائه هو أمر طيب بلا شك، لدرجة أن البعض خاف أن يسمى ولده محمدا فيسب هذا الولد فأضاف حرف ألف قبل الاسم فكان "أمحمد" حتى لا يرتبط السب بذكر النبى الكريم، وهى نية طيبة، ولكن هذا أمر بعيد عن التصور الذهنى.

وردا على سؤال عن حكم استحباب التسمى باسم محمد ونحوه استنادا للحديث المشهور "خير الأسماء ما عبد وحمد" قال فضيلته: هذه الأحاديث بهذا اللفظ فيها كلام بين العلماء من حيث الثبوت، ولكن معناها لطيف وصحيح، والتسمى باسمه عليه السلام أو بأى من أسمائه فيه دلالة بلا شك على التعلق به والحب له.

وفى سياق متصل قال فضيلته: إن أصحاب الفكر الوافد ضيقوا على الناس حتى فى بعض الأسماء الطيبة والمباحة، كقولهم بعدم جواز التسمية بعبد الرسول وعبد النبى، والأفضل إضافة رب بينهما، والحقيقة أنه يجوز ذلك لما دل عليه الكتاب والسنة، وجرى عليه العمل سلفا وخلفا، بل هناك فتاوى رسمية كثيرة لنا صادرة من الدار قديما وحديثا، واسم عبد الرسول أو عبد النبى يعنى الطاعة والموالاة للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المقصد منه التعبد له، ولا يعنى الشرك بالله عز وجل كما يدعى أصحاب الفكر الوافد.