بيت العائلة يعزى البابا تواضروس فى القمص أرسانيوس وديد

كما قدم التعزية إلى الأنبا إرميا الأسقف العام الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، وإلى مسيحيى مصر وشعب الكنيسة بالإسكندرية، وإلى أسرة الكاهن.
ونعى بيت العائلة المصرية - فى بيان له اليوم - الكاهن أرسانيوس وديد الذى قضى حياته فى خدمة شعب الكنيسة، كما يُذكر له مشاعره الوطنية المخلصة وعطاؤه فى خدمة وطننا العزيز مصر، الذى لم ينقطع إلى وقت استشهاده.
وأكد بيت العائلة المصرية، أن جميع الأديان ترفض التطرف والأفكار التكفيرية والمنحرفة، وأن جميع الشرائع حرمت الاعتداء على الأنفس والأرواح، وأكدت فداحة الجرم الذى يرتكبه هؤلاء الحمقى، البعيد كل البعد عن أخلاقيات الأديان، ويتعارض مع إنسانية الإنسان، وأن هذه الأفعال والجرائم لا تقبلها الفطره الإنسانية السليمة، وأنها تمثل خطرًا على المجتمع كله.
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