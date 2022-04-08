بروتوكولات وافتتاحات.. جهود وزارة التضامن فى أسبوع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونستعرض أبرزها فى التقرير التالى الذى نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى" فيسبوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التى جاءت كالتالى: السبت 2 أبريل - فى إطار الاحتفال باليوم العالمى بطيف التوحد.. وزارة التضامن الاجتماعى تضىء مبانيها باللون الأزرق. - السفير البريطانى يزور أنشطة برنامج “وعى" للتنمية المجتمعية بالمنيا، ويشيد بجهود وزارة التضامن فى دعم المشاركة المجتمعية. - صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يوقع بروتوكول تعاون مع القيادة العامة لشرطة دبى لتعزيز الوعى المجتمعى بين شباب الدولتين حول مخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات. الأحد 3 أبريل: - وزيرة التضامن تلتقى بالمدير التنفيذى لمؤسسة فيس البلچيكية للأطفال لتعزيز التعاون فى مجال رعاية الأطفال الرضع فاقدى الرعاية والإسراع فى إجراءات كفالتهم. - وتلتقى بـ لور مارسيل مدير هيئة تير دى زوم «Terre des Hommes» فى مصر لبدء التعاون فى مجال الدعم النفسى المجتمعى للأطفال وذوى الإعاقة واللاجئين. - القباج تشارك فى اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى اجتماع اللجنة الوزارية لتنمية الأسرة لمتابعة الأنشطة الإعلامية للتوعية ومراجعة آخر المستجدات. الاثنين 4 أبريل: - القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن ومؤسسة إى إف چى هيرميس للتنمية الاجتماعية لإعادة إعمار 120 منزل بمحافظة الأقصر ضمن "حياة كريمة"، ولإنشاء محطة رفع صرف صحى. - وتشهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعى والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية لتعزيز فرص تعليمية وتدريبية للعاملين بالبنك، وإتاحة مزايا مصرفية للأكاديمية. - وتشارك فى اجتماع برئاسة دولة رئيس الوزراء بشأن متابعة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية. - وتوجه بسرعة إنقاذ مواطنين بلا مأوى وإحالتهم لمؤسسات رعاية اجتماعية منهم من يعانون من أمراض نفسية. الثلاثاء 5 إبريل: - وزيرة التضامن تعقد اجتماعا مع عدد من المسئولين بالوزارة بشأن مراجعة موقف المنظومة المميكنة لرصد النتائج وإدارة المعلومات الخاصة ببرامج ومشروعات الوزارة. - فى إطار جهود الوزارة فى تكافؤ الفرص التعليمية، القباج ترأس ندوة "التعليم الجيد الشامل للجميع" بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد. - وزيرة التضامن الاجتماعى توجه بتكثيف العمل على جذب الأطفال والكبار بلا مأوى وحمايتهم من مخاطر الشارع فى محافظات القاهرة والجيزة والمنيا والشرقية. - وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى يبحثان استكمال جهود دعم وزارة الاتصالات فى التحول الرقمى لوزارة التضامن وميكنة جميع برامج وعملياتها. الأربعاء 6 إبريل: - وزارة التضامن توقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير لبناء ورفع كفاءة 1000 حضانة و200 مدرسة مجتمع بقرى المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة". - صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يستقبل طلاب الجامعة البريطانية داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق للتعرف على آليات علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية. الخميس 7 إبريل: - وزيرة التضامن تشارك فى احتفالية مدرسة رمسيس للبنات بالعرض السنوى لعام 2022 لقسم التربية الخاصة بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمص ومجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل. - وتبحث مع السفير اليابانى فى مصر سبل التعاون بين البلدين فى دعم المجتمع المدنى فى مجالات دعم الطفولة المبكرة وتكافؤ الفرص التعليمية والتأهيل لذوى الإعاقة. - افتتاح مقر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بمحافظة مطروح وتنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والتوعوية بالتعاون مع الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية بالمحافظة. شاهد الفيديو من

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بروتوكولات وافتتاحات.. جهود وزارة التضامن فى أسبوع (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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