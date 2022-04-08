إزالة 32 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إزالة 32 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات، مؤكدا أنه لا تهاون مع إزالة أى تعديات على أملاك الدولة أو محاولة البناء على الأراضى الزراعية.





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