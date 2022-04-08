/690918/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-محمد-الصالحي-بشأن-إحلال-وتجديد-طريق-الزقازيق-السنبلاوين-للحكومة-الأحد

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ،الأحد المقبل ، إحالة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي بشأن إحلال وتجديد طريق الزقازيق السنبلاوين"، إلي الحكومة لإتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

إحلال وتجديد طريق الزقازيق السنبلاوين

المقترح برغبـة إحـلال وتجديـد طـريـق الزقازيق السنبلاوين وذلـك لـعـدة أسباب منها أن:

-طريق الزقازيق السنبلاوين بطول 35 کم طریق فردی ۲ حاره مرورية بعرض 6 متر.

- الطريق المشار إليه هو الطريق الرئيسي بين مدينة الزقازيق ومدينة السنبلاوين مرورا بمدينتي القنايات وديرب نجم.

-الطريق المشار إليه يمر بكتل سكنيه على طول الطريق مما يصعب توسعته.

- وجود كثافة مرورية عالية من جميع أنواع المركبات.

- كثرة الحوادث على هذا الطريق مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

- حاله الطريق أقل من المتوسط في أجزاء منه وسيئه في أجزاء أخرى.

رأى اللجنة وتوصياتها

بعـد دراسـة الإقتراح برغبـة والإطلاع علـى نـصـوص الدستور والموضـوعات ذات الصلة واللائحة الداخليـة للمجلـس وكافـة الـقـوانين ذات الصـلـة ومـا أسـفـرت عـنـه مناقشـات السيد النائـب مـقـدم الإقتراح برغبـة وأعـضـاء اللجنـة وممثلي الحكومـة فقد إنتهت إلى الآتي: -

تـرى اللجنـة الموافقة على المقترح المقـدم مـن النـائـب/ محـمـد الـصـالحي عـن إحـلال وتجديد طريق الزقازيق السنبلاوين الحالي.

وتوصى اللجنة بالآتى:

-رفع كفاءه طريق الزقازيق السنبلاوين فور الإنتهاء من توصيل الغاز للمدن التي يمر بها الطريق.

-تشغيل الجزء المنتهى من الطريق الدائري الجديد من الزقازيق حتى مدينه ديرب نجم بطول 17 كم لحين الإنتهاء من الجزء الآخر من ديرب نجم حتى السنبلاوين.

واللجنـة إذ تـورد تقريرهـا إلى المجلـس المـوقـر وترجـو التـفـضـل برفعـه إلى الحكومـة لإتخاذ ما تراه لازما بشأن تنفيذه.