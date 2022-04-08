/690917/ربنا-كرمني-بعد-11-سنة-الشحات-مبروك-يروي-قصته-مع-الدعاء

حل الفنان الشحات مبروك ضيف راديو 9090 حيث أثار الجدل ببعض تصريحاته الجريئة في الراديو وذلك ببرنامج “كلم ربنا”.

دوت الخليج يرصد تصريحات الشحات مبروك

تصريحات الشحات مبروك

كشف الشحات مبروك خلال حواره الإذاعي عن موقف تعرض له في حياته مع الدعاء إلى الله، وقال إنه كان يتمنى الإنجاب بعد أن رزقه الله بابنته الأولى مروة.

وأوضح أنه ظل يدعو الله طوال 11 عاما حتى استجاب له في النهاية، معلقًا: “ربنا كرمني بابنتي الثانية ماهيتاب بعد 11 سنة من مولد ابنتي مروة، ويوم الولادة تركت زوجتي عند الدكتور وذهبت لأداء صلاة الجمعة مع صديقي.. وفي صلاة الجمعة كنت واثق إن ربنا هيكرمني ويفرحني”.

الشحات مبروك في راديو 9090

وتابع كلامه: “رغم خوفي على زوجتي وابنتي التي ستأتي إلى الدنيا والحمد لله ربنا أكرمني، دايما بيديني الحاجة على قدي، فيعطيني فرحة ليس مبالغا فيها لأن ربنا سبحانه وتعالي يعرف أن قلبي لا يستحمل الفرحة الكبيرة ولا الزعل الكبير أوي”.

وقال الشحات مبروك في تصريحاته أيضًا: “ربنا يدرك كل شيء علشان كده مبدعيش وأنا بصلي، هو معايا وعارف أنا عايز ايه، ومش لازم أقول علشان يسمع لأن ربنا أكبر من كده بكثير.. وعندما تشتد تفرج حتى لو في مشكلة كبيرة وليست مشكلة مادية”.

واختتم حواره الإذاعي ببرنامج كلم ربنا قائلًا: “وربنا دائما يفتح لي مخرج عندما لا أجد أي حل للمشاكل، ويجب ألا يخجل أحد من الله وخليك على الأقل إنسان”.

اقرأ أيضًا

بالحجاب.. ليلى علوي تثير قلق الجمهور بسبب صورتها في المقابر

وفي سياق آخر، يشارك الشحات مبروك، مع الفنان محمد إمام في بطولة فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “عمهم” والمقرر عرضه ضمن موسم عيد الفطر السينمائي ويعد هذا الفيلم السبب في غياب الأخير عن دراما رمضان 2022.

ويضم فيلم عمهم في البطولة بجانب محمد إمام كلا من سيد رجب، وهدى المفتى، محمد لطفي، ومحمود حافظ، والشحات مبروك وآخرين والعمل وتدور أحداثه حول منافسة محمد إمام على بطولة الجمهورية للملاكمة، والفيلم تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.