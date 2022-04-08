بالحجاب.. ليلى علوي تثير قلق الجمهور بسبب صورتها في المقابر

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دوت الخليج ينشر صورة ليلى علوي في المقابر

ليلى علوي في المقابر

علق الفنانة ليلى علوي على الصورة التي شاركت بها جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: “أول جمعة في رمضان”.

وأضافت في تعليقها على الصورة التي ظهرت ترتدي بها الحجاب: “ربنا يرحمنا جميعا برحمته الواسعة، ويغفر لكل أحبائنا اللي فارقونا ويصبرنا دايما.. جمعة مباركة.. دعواتكم".

ليلى علوي مسلسل دنيا تانية

تنافس الفنانة ليلى علوي ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل يحمل اسم “دنيا تانية” ويعرض عبر شاشة قناة النهار وصدى البلد والشمس الفضائية.

ويشاركها في بطولة العمل الذي أثار ضجة منذ الحلقة الأولى كلا من وفاء صادق، ومي سليم، وفراس سعيد، وليلى عز العرب، ونورهان، وأحمد عزمي، ومجدي كامل وأشرف زكي، وآخرين والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد العال.

مسلسل دنيا تانية الحلقة 8

وينتظر الجمهور عرض الحلقة الثامنة من مسلسل دنيا تانية اليوم الجمعة بعد أن شهدت الحلقة الماضية بدر النمس، الذي يتفق مع بكر البلدوزر للتخلص من قاسم، كما شهدت الحلقة ظهور الفنانة ولاء الشريف التي قدمت شخصية أمل، التي أتت لزيارة عمتها وتم سرقة موبايلها.

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ثم أخذت أمل تاكسي إلى عمتها وهي الفنانة إيمان السيد، ولم يكن معها نقود كافيه لدفع النقود ثم ظهرت عمتها لتتشاجر مع السائق الذي يفر هاربًا ، وبعدها تتقابل مع بدر النمس في شقة عمتها، وبعدها يجري مكالمة هاتفية، لإلغاء اتفاقه مع البلدوزر، وفي الوقت نفسه تظهر سيدة تدعي دلال تتشاجر مع قاسم وتقوم بالصراخ في وجهه.

يذكر أن مسلسل دنيا تانية للفنانة ليلى علوي يعرض عبر شاشة قناة النهار الساعة 10:00 مساء ، بينما يأتي على شاشة قناة النهار دراما الساعة 11:00 مساء وعبر قناة صدى البلد الساعة 09:30 مساء، ويعرض على قناة روتانا دراما الساعة 07:30 مساء وعلى شاشة قناة mix بالعربي في تمام الـ 10:00 مساء.