تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة كفر الزيات بالغربية لقيامه بالتعدي على إمام وخطيب مسجد بذات المنطقة بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته بجرح طعنى بالمرفق الأيسر، حال سيره بأحد الشوارع بدائرة مركز كفر الزيات. بسؤال المجنى عليه علل سبب ذلك لحضوره جلسة عرفية لإنهاء خلافات مادية بين المتهم وشقيقه "طرف أول"، ومدير إحدى الشركات "طرف ثان".. والتى سبق وأن أدلى بشهادته أمام المحكمة بما إنتهت إليه حكم الجلسة التى أدانت المتهم وجاءت فى غير صالحه وشقيقه مما أثار حفيظته فقام بالتعدى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد ضبطه.. المتهم بطعن إمام مسجد بالغربية يعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.