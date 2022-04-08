سفارة مصر في موسكو تنهي أزمة البحارة المصريين العالقين بميناء خيرسون الأوكراني

في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ ورعاية لمصالح مواطنينا في الخارج، نجحت اتصالات السفارة المصرية في موسكو مع الجهات الروسية خلال الفترة الماضية في إنهاء أزمة البحارة المصريين العالقين على متن إحدى السفن التجارية بميناء خيرسون الأوكراني، حيث تم إجلاء 11 بحاراً مصرياً أمس، وجاري ترتيب عودتهم إلى الأراضي المصرية.
هذا، وقد تم التواصل بين السفارة في موسكو والبحارة المصريين العالقين خلال الفترة الماضية للوقوف على وضعهم الذي تطلب اتخاذ تدابير خاصة للحفاظ على أمنهم وسط ظروف صعبة استوجبت توخي الحذر اللازم، حيث قامت السفارة بإجراء اتصالات مكثفة لترتيب إجلاء البحارة بأسرع ما يمكن، مع الجهات الروسية المعنية، من أجل إنهاء عملية إجلاء البحارة وتأمين خروجهم من المدينة.
وقد أجرى السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو اجتماعاً مرئياً مع البحارة اليوم، أكد لهم خلاله أن السفارة تعمل على عودتهم إلى أرض الوطن في غضون الأيام القادمة.
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