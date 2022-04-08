الكشف على 556 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقرية نجع الحجيرى فى قنا

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ قنا أشرف الداودى، أن مديرية الصحة والسكان تنظم قافلة طبية مجانية بقرية نجع الحجيرى التابعة لمركز قفط، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا.





وأوضح الداودى أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة، نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 556 حالة، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية.

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا الدكتور راجى تاوضروس إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 29 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 88 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

ومن جانب آخر، كلف محافظ قنا أشرف الداودى السكرتيرالعام المساعد للمحافظة محمد صلاح أبوكريشة، بالتوجه إلى موقع كسر بخط المياه القديم بمنطقة المنشية الجديدة؛ للوقوف على نسب تنفيذ أعمال الإصلاح، وذلك عقب تلقى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إخطارا بحدوث كسر فى خط المياه، رافقه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى المهندس رجب عرفة، والقائم بأعمال رئيس مدينة قنا أشرف أنور، وعدد من القيادات التنفيذية.

ووجه أبوكريشة مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة قنا، بسرعة الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع القيام بمجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم تأثيرها على الحركة المرورية، موضحا أنه يُجرى حاليًا أعمال إحلال وتجديد للبنية التحية بمدينة قنا لتغيير خطوط المياه القديمة المتهالكة بأخرى جديدة، تتواكب مع متغيرات الحياة الحديثة، ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة، الممول من صندوق التنمية الحضارية.