بدء صلاة الجنازة على القمص ارسانيوس وديد

جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان القمص ارسانيوس وديد راعى كنيسة العذراء والقديس بولس بمحرم بك وذلك فى الكنيسه المرقسية بمحطة الرمل.



جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان القمص ارسانيوس وديد راعى كنيسة العذراء والقديس بولس بمحرم بك وذلك فى الكنيسه المرقسية بمحطة الرمل. يرأس صلاة الجنازة الأنبا بافلى والأنبا هيرمينا والأنبا ارميا ولفيف من كهنة الإسكندرية ويعقب الصلاة دفن القمص ارسانيوس بدير الشهيد مارمينا بمريوط غرب الإسكندرية.

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