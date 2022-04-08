حياة كريمة تواصل توزيع صناديق الحماية الاجتماعية على المستحقين بالجيزة

جدة - نرمين السيد - ويوزع أعضاء مؤسسة حياة كريمة والمتطوعين، صناديق الحماية الاجتماعية، على جميع القرى والمدن والأحياء بالتوازى. ويتم التوزيع فى مراكز "منشأة القناطر - وردان- أوسيم – الصف - أطفيح - العياط - البدرشين - الحوامدية - أبو النمرس - الهرم – الطالبية - العمرانية – أكتوبر - كرداسة - الواحات البحرية"، وباقى مراكز وأحياء المحافظة.

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