جدة - نرمين السيد - نجحت اتصالات السفارة المصرية فى موسكو مع الجهات الروسية خلال الفترة الماضية فى إنهاء أزمة البحارة المصريين العالقين على متن إحدى السفن التجارية بميناء خيرسون الأوكرانى، حيث تم إجلاء 11 بحارا مصريا أمس، وجارى ترتيب عودتهم إلى الأراضى المصرية.





يأتى ذلك فى إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ ورعاية لمصالح مواطنينا فى الخارج. هذا، وقد تم التواصل بين السفارة فى موسكو والبحارة المصريين العالقين خلال الفترة الماضية للوقوف على وضعهم الذى تطلب اتخاذ تدابير خاصة للحفاظ على أمنهم وسط ظروف صعبة استوجبت توخى الحذر اللازم، حيث قامت السفارة بإجراء اتصالات مكثفة لترتيب إجلاء البحارة بأسرع ما يمكن، مع الجهات الروسية المعنية، من أجل إنهاء عملية إجلاء البحارة وتأمين خروجهم من المدينة. وأجرى السفير نزيه النجارى، سفير جمهورية مصر العربية فى موسكو اجتماعا مرئيا مع البحارة اليوم، أكد لهم خلاله أن السفارة تعمل على عودتهم إلى أرض الوطن فى غضون الأيام القادمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- إنهاء أزمة البحارة المصريين العالقين فى ميناء خيرسون الأوكرانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.