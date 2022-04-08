هشام جمال يكشف حقيقة خلافه مع دنيا سمير غانم.."لم أستطع الضغط عليها"

/690909/هشام-جمال-يكشف-حقيقة-خلافه-مع-دنيا-سمير-غانملم-أستطع-الضغط-عليها

دوت الخليج يكشف تصريحات هشام جمال

هشام جمال ودنيا سمير غانم

رد الفنان والمنتج هشام جمال وعلق على الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول وجود خلاف بينه وبين الفنانة دنيا سمير غانم، لافتًا إلى أن تأجيل عرض مسلسل "عالم موازي" لم يكن بسبب تفضيل عرض مسلسله "في بيتنا روبوت 2".

وقام هشام جمال أثناء استضافته ببرنامج "ستديو 9090" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة "الراديو 9090”: “علاقتي بدنيا سمير غانم أكبر وأهم من أي عمل، وعلى مدار 10 سنوات عملت فيها معها لم يحدث بيننا أي شجار أو خلاف حتى بسيط”.

وأضاف: “قد أكون أنا شخص عصبي لكن هذا لا يؤثر في علاقتنا ، لأنها تستطيع احتوائي وبيننا تفاهم كبير.. دنيا سمير غانم لم تفتعل أي مشاكل طوال 10 سنوات”.

تصريحات هشام جمال

واستكمل هشام جمال كلامه: “وفي ظرف مثل الذي تمر به لن أخرج وأتحدث عنها بأي شكل، أنا أكثر شخص تضرر من تأخر عرض المسلسل وأتمنى عرضه لكني أقدر جيدا ما مرت به”، وفيما يخص سبب تأجيل مسلسل "عالم موازي" الذي كان من المقرر أن تنافس به دنيا سمير غانم ضمن موسم رمضان 2022، أضاف: “الاتجاه هذا العام هو عرض مسلسلات 30 حلقة”.

وتابع: “وليس كما حدث العام الماضي مع عرض مسلسلات مكونه من 15 حلقة، عندما علمت بهذا الأمر تواصلت مع دنيا سمير غانم وأخبرتها لكنها لم تستطع استكمال المسلسل ليصبح 30 حلقة”.

وقال هشام جمال في حواره الإذاعي: “لظروف كثيرة منها أنها تفضل في الفترة المقبلة الاهتمام أكثر بأسرتها وعدم الانشغال ساعات طويلة في العمل، كذلك هذا المسلسل هو عمل خاص جدا فكانت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تشارك فيه وتبقى لها بعض المشاهد التي عالجناها حتى نستطيع تصويرها لذا لم استطع الضغط عليها”.

اقرأ أيضًا

"بأكثر من وجه"..تفاصيل مشهد لفت الأنظار لـ أحمد مجدي في «المشوار»

وأشار هشام جمال خلال حديثه إلى أن كل المشاركين في بطولة مسلسل "عالم موازي" يتمنون عرضه خاصة عمرو وهبة لأنه بطل أمام الفنانة دنيا سمير غانم، وهذا يعني أنه لا توجد هناك صحة لفكرة تفضيل مسلسل "في بيتنا روبوت 2" عن الآخر.