/690908/ياسر-قورة--تعليقا-على-حادث-مقتل-كاهن-كنيسة-السيدة-العذراء-بالإسكندرية-لن-ينال-من-عزيمة-ووحدة-المصريين

ادان المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا و اللجنة الاستشارية للوفد، بكل العبارات الحادث الأليم الذي وقع مساء امس والذي ادي الى استشهاد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس كرموز بالأسكندرية في مشهد إجرامي بشع، وقدم التعازي الى قداسة البابا والى كل الاخوة الاقباط مؤكدا أن الشعب المصرى يقف بأكمله وبكافة طوائفه خلف الدولة بكل مؤسساتها جيشا وشرطة وسائر الأجهزة المعنية فى حربها ضد الإرهاب.

دوت الخليج

وأوضح قورة، أن مثل هذه الحوادث الفردية ليس لها دين أو وطن وهو عمل ضد الإنسانية والأديان والعقائد، وأن القضاء عليه يستلزم تكاتف الجهود المصرية، مشيرا إلى أن هذا العمل الإجرامى يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية، ويستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر وعرقلة مسيرة التنمية بها.

ياسر قورة تعليقا على حادث مقتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية: لن ينال من عزيمة ووحدة المصريين

واضاف ياسر قورة، عضو الهيئة العليا و اللجنة الاستشارية للوفد أن مصر ستظل باقية بتماسك شعبها ووقوفه صفًا واحدًا أمام هذا الإرهاب الخسيس والقضاء عليه وحفظ الله مصر وشعبها.

ووجه قورة، الشكر لقيادات الشرطة المصرية والتى أدارت الملف باحترافية وبعثت برسالة طمأنة المواطنين بأن الدولة المصرية أصبحت دولة مؤسسات.

ويذكر أن أصدرت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية اليوم، بيانا حول مقتل القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بكرموز بالإسكندرية، قالت فيه: إنه في حوالي الثامنة من مساء اليوم قام شخص في منطقة سيدي بشر بطعن القمص أرسانيوس وديد، بسكين كان في حوزته فى رقبته مما أدى إلى قطع بالشريان الرئيسي.

وأضافت بطريركية الإسكندرية، خلال البيان ، أن قوات الأمن تمكنت من القبض على المتهم، وتم نقل القمص أرسانيوس إلى المستشفى، وتمت عدة محاولات لإنعاش القلب لكن لم يستجب وتوفى في المستشفى.

وتابعت:" القمص أرسانيوس وديد ، من مواليد 1966، وسيم كاهنًا بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995 ،ونال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021 ، بيدصاحب القداسة البابا تواضروس الثانى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط، مسن قام بالاعتداء على رجل دين مسيحى أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية وفي نفس السياق تمكنت الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مسن عمره 60 عاما قام بالاعتداء على رجل دين مسيحى أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية باستخدام "سكين" كان بحوزته، وتم نقل المصاب لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفى حال إسعافه. و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.