عبده أبو عايشه ينعي القمص ارسانيوس: وحدتنا الوطنية ستظل باقية بتماسك شعبها  صفًا واحدًا أمام هذا الإرهاب الخسيس 

/690906/عبده-أبو-عايشه-ينعي-القمص-ارسانيوس-وحدتنا-الوطنية-ستظل-باقية-بتماسك-شعبها- صفا-واحدا-أمام-هذا-الإرهاب-الخسيس

نعى النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ ، القمص أرسانيوس وديد ، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بكرموز بالإسكندرية، والذي أستشهد بالأمس إثر طعنه بسلاح أبيض من قبل شخص، ولفظ أنفاسه متأثرا بجراحه ، مؤكدا بأن قوي الشر و خفافيش الظلام لن تهزم وحدتنا الوطنية ، التي ستظل راسخه ابد الدهر. في نفوس المصريين.

دوت الخليج

عبده أبو عايشة: وحدتنا الوطنية ستظل باقية بتماسك شعبها صفًا واحدًا أمام هذا الإرهاب الخسيس

وتقدم ابو عايشه بخالص التعازي لقداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، والي جميع الإخوة الأقباط ، مشيرا إلي أن الجريمة ، لاتعبر الا عن سلوك إجرامي ترفضه كافه الأديان السماوية ، خاصة وأننا في الشهر الفضيل نلتمس الرحمات والغفران ، يشاركنا فيه كل طوائف الشعب المصري ، ولن نقبل بأي ضرر لأي مواطن ايا كان دينه ، ونطالب بالقصاص العادل من كل من حاول المساس بأمن الوطن ووحدته .

وتقدم ابو عايشه بالشكر الي وزارة الداخليه وقيادتها ، ورجال الأمن بالاسكندريه في سرعة القبض علي مرتكب الجريمه بعد دقائق من فعلته ، مؤكدين بأنه لاجود لعنصر فاسد بين مجتمعنا المصري السوي الذي يجمع كل طوائف المجتمع تحت لوائه. وان مثل هذه الأحداث الدنيئة لن تنال من عزيمة المصريين قيادة وشعبًا ولن تثنيهم عن المضى قدمًا فى مسيرة الإصلاح والتنمية".والقضاء على الإرهاب والتطرف .

واضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر ستظل باقية بتماسك شعبها ووقوفه صفًا واحدًا أمام هذا الإرهاب الخسيس والقضاء عليه وحفظ الله مصر وشعبها.