وسط فرحة المواطنين.. نائبة التنسيقية تتابع استلام أهالى الواحات للأطراف الصناعية 

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زارت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدداً من أهالى الواحات البحرية مستحقي الأطراف الصناعية في منازلهم.

دوت الخليج

استلام أهالى الواحات للأطراف الصناعية

واطمأنت نائبة التنسيقية، علي راحتهم البدنية بعد تركيب الأطراف، وشددت على نقلهم إلى القاهرة بصفة دورية لعمل المتابعة اللازمة .

رافق النائبة، في زيارتها وفد من منسقي حياة كريمة علي مستوي المحافظة، وسلموهم المساعدات الغذائية في ظل مبادرة "قطار وصل الخير" ، واستمعوا إلى مشاكلهم وتحدياتهم لحلها من خلال مبادرة حياة كريمة في الفترة القادمة .

ولفتت نائبة التنسيقية، إلي أن مستحقي الاطراف الصناعية على قدر عظيم من الصبر والامتنان، ووجهوا الشكر لمؤسسات الدولة علي رعايتهم في وقت ازماتهم.

يذكر أن النائبة غادة علي، نظمت قافلة طبية موسعة تحت رعاية رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير وجامعة الازهر والجامعة البريطانية.

توزيع المساعدات الغذائية في الواحات البحرية

وشاركت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب في منسقي مؤسسة حياة كريمة بالجيزة في توزيع عددا من المساعدات الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية بقري مركز الواحات البحرية بالمحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم، في إطار مبادرة قطار وصل الخير التي أطلقها مؤسسة “حياة كريمة”.

وأكد الدكتور احمد شعيب منسق عام في مبادرة “ حياة كريمة” في محافظة الجيزة ،والدكتور احمد السهلي، منسق “حياة كريمة” بمركز الواحات البحرية ،والدكتور ايمن مرجان، منسق “حياة كريمة” في كلمتهم للاهالي عن سعادتهم لتواجدهم في الواحات البحرية وتكليفهم بتوصيل هدايا الرئيس لأهله وناسه الطيبين من خير مصر ، مشيرا منسقي “حياة كريمة” إلى أنها لن تكون المبادرة المبادرة الاخيرة حيث تنشأ المؤسسة قاعدة بيانات يتم تحدثها دوريا حتى يتسنى لها توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية والاهتمام .

وشددت “ نائبة التنسيقية " في كلمتها للأسر الأولى بالرعاية من أهالى الواحات، أن هذه الهدايا خير من الدولة المصرية لأ هلها كما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، وأن نواب التنسيقية ومنسقي لحياة كريمة مكلفين بتوصيل دعم الدولةالتي يطلقا الرئيس من جهود لمستحقيها الذين يعانون من الفقر والأحتياج .