"بأكثر من وجه"..تفاصيل مشهد لفت الأنظار لـ أحمد مجدي في «المشوار»

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يواصل الفنان أحمد مجدي في لفت الأنظار إلى دوره بمسلسل المشوار حيث ينتظر الجمهور موقفه في مسلسل المشوار الحلقة 7 المقرر عرضها اليوم الجمعة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل شخصية أحمد مجدي في مسلسل المشوار

أحمد مجدي مسلسل المشوار

كان الفنان أحمد مجدي حديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب مشهده في الحلقة السادسة من مسلسل المشوار التي عرضت أمس الخميس.

وفاجيء جمهور المسلسل بمشهده الذي ظهر خلاله بثلاثة وجوه وانفعالات في سلاسة واحترافية، فلأول مرة يظهر مبتسمًا حيث كانت مشاهده السابقة تتسم بالجدية والمهنية لشخصية ضابط المباحث التي يقدمها خلال الأحداث.

مسلسل المشوار الحلقة 7

ويظهر خلال المشهد أن هذه الابتسامة ما هي إلا مناورة منه لمحاولة معرفة السر الذي يخفيه رجل الأعمال وجيه الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد كمال بعد أن ألقى القبض عليه بسبب ضبط كمية من الآثار المسروقة من المتحف المصري في منزله.

وبدأ المقدم علاء منذ حلقة أمس في اتباع استراتيجية جديدة بإظهار اقتناعه بأن هذه الآثار مدسوسة على وجيه للإيقاع به، ويسعى للتلاعب به والضغط عليه بدون عنف لمعرفة أين ذهبت باقي الآثار المسروقة.

ولكن يظهر وجيه يصر على إنكار معرفته بمدبر هذه المكيدة لينقلب وجه علاء إلى الصرامة والحدة بعد أن كان مبتسمًا مما أشاد به الكثير من الجمهور ومشاهدي المسلسل.

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أبطال مسلسل المشوار

ويشار أن مسلسل المشوار الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc و dmc دراما حصريًا وعبر منصة واتش ات الرقمية، من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد، ويضم العمل في بطولته كلا من محمد رمضان، عمرو عبد الجليل وكارولين خليل، دينا الشربيني، أحمد مجدي، والعمل من إنتاج ميديا هاب (سعدي - جوهر).

ويُعرض مسلسل المشوار يوميًا عبر شاشة قناة dmc الفضائية في تمام الساعة 8:10 مساءً، ويعاد الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا في اليوم التالي ويعرض على شاشة قناة dmc دراما الساعة 11:15 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الساعة 4:30 صباحًا.