أوقاف دمياط تفتتح مسجد التوبة بتكلفة مليون جنيه ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، إن المديرية افتتحت اليوم الجمعة مسجد التوبة بقرية السعدية القبلية مركز كفرسعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بتكلفة مليون جنيه، ليبلغ عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م حتى الآن 70 مسجدا بكل انحاء المحافظة.





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