/690883/نائبة-التنسيقية-تحصل-علي-الموافقات-النهائية-لأول-مدرسة-تجريبية-لغات-بالزيتون

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المدارس هي الشعاع الذي يكسب الإنسان حياة تتلألأ بأنوار المعرفة و تعدّ أجيالا تنفع البلاد ، وتحارب الأخلاق السّقيمة و تزرع القيم النبيلة.

دوت الخليج وأضافت: في إطار اهتمامنا بكل ما يبني المجتمع ويحقق مستقبل أفضل لأبنائنا، تم الحصول على الموافقات النهائية لإقامة أول" مدرسة فيوتشر" بحي الزيتون. نائبة التنسيقية تحصل علي الموافقة النهائية بشأن إقامة أول" مدرسة فيوتشر" بحي الزيتون وقامت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتفقد أعمال تسليم الأرض رفقة وفد من هيئة الابنية التعليمية يرأسه المهندسة/ سهام جمال الدين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة. ومن جانبه، أكد الوفد للنائبة عزمهم على إنهاء أعمال البناء في أقرب فرصة.

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