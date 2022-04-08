جوائز مالية تصل لـ 40 ألف جنيه.. تفاصيل دورة الشباب والرياضة لمراكز الأندية

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دوت الخليج

وانطلقت الفعاليات مع بداية شهر رمضان الكريم في الأندية والساحات والأحياء الشعبية بالمحافظات، بمشاركة 30 ألف من الشباب والفتيات في المرحلة العمرية تحت 18 عامًا، وتقام المرحلة النهائية في فرع نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة خلال الفترة 22-25 إبريل الجارى.

وتتضمن الدورة منافسات في كرة القدم بنين وتنس الطاولة فتيات في محافظات "مرسي مطروح - سوهاج - الأقصر - البحر الأحمر - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء - بني سويف - المنيا - الفيوم - أسيوط - الوادي الجديد – قنا - أسوان)، كما تشتمل الدورة على منافسات في كرة اليد بنين وتنس الطاولة فتيات بمحافظات "القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية – دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - الشرقية".

وحددت وزارة الشباب والرياضة نظام المنافسات حيث يتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول من كل محافظة للتصفيات النهائية في دورة مجمعة يتنافس فيها الفرق الحاصلة على المركز الأول في كرة القدم والمركز الأول في كرة اليد من كل محافظة، والفائزات بالمركزين الأول والثانى في تنس الطاولة للفتيات من كل محافظة بواقع 14 فريق في كرة القدم بنين و13 فريق في كرة اليد و54 فتاة في رياضة تنس الطاولة، وعلى هامش المنافسات تقيم وزارة الشباب والرياضة تنفيذ لقاءات بين مراكز مشروع ألف بنت ألف حلم للفتيات في كرة القدم.

وزارة الشباب والرياضة تقدم جوائز مالية قيمة

وكشفت الوزارة عن تقديم جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في منافسات الدورة الرمضانية في المرحلة الختامية، حيث يحصل صاحب المركز الأول في منافسات كرة القدم على مبلغ 40 ألف جنيه، وصاحب المركز الثانى على 30 ألف، والمركز الثالث يحصل على 20 ألف جنيه، أما في منافسات كرة اليد يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على مبلغ 20 ألف جنيه، والفائز بالمركز الثانى على مبلغ 15 ألف جنيه، والمركز الثالث على 10 آلاف جنيه، وعلى صعيد منافسات تنس الطاولة فتحصل الفائزة بالمركز الأول على 7 آلاف جنيه، والمركز الثانى 5 آلاف جنيه والمركز الثالث 3500 جنيه.

يأتي ذلك في ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى تنمية عناصر اللياقة البدنية للمشاركين، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتحقيق الاستفادة المثلى لأوقات الفراغ لدى الشباب، وتبادل الثقافات بين المشاركين، وترسيخ ثقافة الممارسة الرياضية.