في يوم الصحة العالمي.. حسين الجسمي يطرح «تعافينا»

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شارك المطرب الإماراتي حسين الجسمي جمهوره بطرحه أغنية جديدة تحمل اسم “تعافينا” على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.
دوت الخليج ينشر أغنية حسين الجسمي “تعافينا”
أغنية حسين الجسمي الجديدة
وتأتي أغنية حسين الجسمي الجديدة بعنوان “تعافينا” بمناسبة يوم الصحة العالمي بالتعاون مع وزارة الصحة، ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة.
“تعافينا” من كلمات وألحان سيف فاضل، وتوزيع موسيقي أحمد الرضوان، ومكساج وماستر محمد عصمت، لو يعد التعاون الوحيد الذي جمع بين الفنان حسين الجسمي والهيئات الحكومية.
كلمات أغنية تعافينا لـ حسين الجسمي
يشار أن أغنية تعافينا للفنان حسين الجسمي تهدف لتوصيل رسالة مهمة وواضحة خاصة بإظهار قوة الإرادة ونتائجها، أمام التحديات والصعوبات التي كان يواجهها العالم الفترة الماضية.
وتقول كلمات أغنية تعافينا: “بديناها على قوة.. توحّدنا تباعدنا وواجهنا
و تعافينا ونحن أقوى.. تعلّمنا بأنْ لا شيء يعجزنا
ووقت الشدة تبين معادنا.. صفوفنا بوقفة جبل
كلٍّ مع الثاني كِـمَل.. إنجاز يُضرب به المثل
تحدّي نهواه.. إيماننا علم وعمل
وإصرار ما يعرف ملل.. بنعيد تعريف الأمل
و نصيغ معناه وبالحب نحياه.. متّحدين ومتحدّين
حسين الجسمي 2022
وطرح الفنان حسين الجسمي أغنيته الجديدة عبر موقع الفيديوهات الشهير بجانب مجموعة من المنصات الموسيقية الإلكترونية، وحصدت الأغنية الكثير من التعليقات الإيجابية فور طرحها ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وفي سياق آخر، يتعاون الملحن حسين علي مع المطرب الإماراتي حسين الجسمي في أغنية جديدة بعنوان “ما بدي"، والتي سيتم طرحها قريبًا على طريقة الفيديو كليب ويغنيها الجسمي باللهجة الخليجية.
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يذكر أن حسين الجسمي كان قد طرح أغنية جديدة الشهر الماضي بعنوان "أمي جنة"، وكانت ألحانه ومن كلمات الشاعر كرار الدلفى، وتوزيع زيد عادل، احتفالا بعيد الأم.
وتأتي كلمات الأغنية تقول: "أمى جنة الله يقول.. أمى علمتنى الأصول.. أمى بيها الخير أشوف.. أمى دنيا وبيها أطوف.. أمى دكتورة ودوا.. أمى أعز من الهوا.. أمى ما تعرف حقد أمي.. أحلى من الورد كون أحوّل عمرى الها.. كون آنا اموتن قبلها.. أمى من نجوع ناكل من ايديها”.
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