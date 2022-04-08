البحوث الإسلامية يعزى البابا تواضروس فى القمص أرسانيوس

جدة - نرمين السيد - تقدم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ولعموم الإخوة المسيحيين، فى الحادث الأليم لمقتل القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بالإسكندرية.





وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد أن هذا الحادث المؤلم يفتقد لكل معانى الإنسانية وتجرمه كل الأديان السماوية، فقتل النفس بغير حق عمل إجرامى ينبغى أن يُعاقب مرتكبه أشد العقاب، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأعمال الإجرامية يسعى من يرتكبها إلى بث الفتن وزعزعة الاستقرار المجتمعى. كما يتقدم المجمع بخالص العزاء إلى أسرة القمص أرسانيوس وديد، والإخوة المسيحيين، داعين المولى –عز وجل- أن يحفظ وطننا الحبيب وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.

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