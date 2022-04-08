فوز 3 علماء بجامعة أسيوط بجوائز الدولة لعام 2021

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن سعادته بعد فوز 3 من أبناء الجامعة بجوائز الدولة لعام 2021، وذلك وفق ما أعلنه مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس.





وقال رئيس جامعة أسيوط إن قائمة الفائزين بالجوائز من أبناء الجامعة ضمت الدكتور محمود فهمى الصبحى الأستاذ بقسم الصيدليات بكلية الصيدلة، والذى فاز بجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة،والدكتور كمال الدين هانى حسين المدرس بقسم جراحة الحيوان بكلية الطب البيطرى، والذى فاز بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الزراعية، والدكتور هلال فؤاد حتة الأستاذ المساعد بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب والذى توج بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية. وتقدم الدكتور طارق الجمال بخالص التهنئة إلى أبناء الجامعة الفائزين متمنيا لهما دوام التوفيق والسداد ولكل أبناء الجامعة دوام التقدم والتميز فى مختلف المجالات. وأعرب الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث عن فخره واعتزازه بأبناء الجامعة الذين نجحوا فى الحصول على جوائز الدولة التشجيعية وفى العلوم المتقدمة والتى تعتبر وسام تقدير لجهدهم وعملهم فى خدمة العملية البحثية، مؤكدا استمرار دعم ورعاية قطاع الدراسات العليا لأبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من أجل إثراء الحركة العلمية والبحثية بمختلف الكليات بما يليق بإمكانيات الجامعة المتميزة وتاريخها العريق.

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