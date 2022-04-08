تفاصيل ميكنة تصحيح امتحانات الإعدادية فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - قررت مديرية التربية والتعليم فى بورسعيد، ميكنة تصحيح امتحانات الفصل الدارسى الثانى بشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية)، فى خطوة سبقت بها جميع المحافظات.





ومن المقرر أن يتم التصحيح بأحدث الأجهزة والبرامج المتخصصة فى هذا المجال؛ تجنبا لأخطاء العنصر البشرى فى تقدير ورصد الدرجات مما يضمن حق الطالب كاملا.

وقال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن المديرية وفرت فى وقت قياسى الأجهزة والبرامج المستخدمة فى التصحيح المميكن، بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة فى هذا المجال، كما أتمت تدريب المعلمين على صياغة المفردات الاختيارية.

تدريب للطلاب

ووفقاً للصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم فى بورسعيد، من المقرر إجراء عدة اختبارات تدريبية لطلاب الشهادة الإعدادية فى المحافظة، على الورقة الاختبارية الجديدة، يعقد أولها يوم الأربعاء القادم فى مادة العلوم.

شكل الورقة الامتحانية

وأوضح أكرم حسن، أن الورقة الامتحانية فى شكلها الجديد تضم أسئلة موضوعية من نوعية الاختيار من متعدد بنسبة 70%، إلى جانب أسئلة مقالية بنسبة 30%، وتستهدف قياس جميع نواتج التعلم بمستوياتها المعرفية لتناسب امتحانات اللغات وبعض المواد مثل الرياضيات.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن الورقة الامتحانية مصممة بأسلوب مهنى وعلمى، ويمكن الخلوص منها بنتائج ومؤشرات تحليلية لنتيجة الطالب وقياس نواتج التعلم لديه وتحديد نقاط القوة والضعف، بما يمكن من وضع خطط لعلج القصور لدى الطلاب.

هل تشبه الامتحانات الجديدة نظام الثانوية العامة؟

وأكد أكرم حسن، أنه لا توجد أى أوجه تشابه بين التصحيح المميكن لامتحانات الشهادة الإعدادية ونظام الثانوية العامة الحالى، مشيرا إلى أن طالب الشهادة الإعدادية سيتسلم ورقة أسئلة وورقة إجابة داخل اللجنة كما هو معتاد، كما أنه ليس لديه جهاز تابلت ليؤدى الامتحانات من خلاله.

وقال إن نظام التصحيح المميكن عبارة عن منظومة متكاملة إلكترونيا تواكب جهود محافظة بورسعيد المبذولة فى مجال الرقمة، مشيرا إلى أنه مع تطبيقها ستتغير ثقافة الطلاب ونظرتهم تجاه الامتحانات، كما تمنح المحافظة السبق والريادة فى هذا المجال.