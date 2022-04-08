جامعة الأقصر تبحث مع معهد كونفشيوس الصينى سبل توسيع التعاون بين الجانبين

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، مع لى شو تشينغ، مدير فصل كونفشيوس بكلية ألسن الأقصر، سبل توسيع أطر التعاون مع معهد كونفشيوس والجامعة فى مجال تدريس اللغة الصينية وتبادل الوفود الطلابية مع كليات الألسن والسياحة والفنادق والآثار، ونظراء تلك الكليات بالصين.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى جمعهما اليوم الجمعة بمقر الإدارة المركزية بالجامعة، فى حضور الدكتور حمدى حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود النوبى، عميد الكلية، والدكتورة ريهام سيد يوسف، المدرس المساعد بقسم اللغة الصينية، وجمال سيد أمين عام الجامعة. وجه الدكتور محمد محجوب، الشكر لمدير فصل كونفشيوس بالجامعة، مثمنا جهود كونفشيوس بالأقصر وقسم اللغة الصينية بكلية الألسن بجامعة الأقصر. من جانبها أعربت مدير فصل كونفشيوس الأقصر عن استعدادها لتقديم كل صور الدعم والمساندة لتحقيق تعاون دولى مثمر بين جامعة الأقصر ومعهد كونفشيوس.

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