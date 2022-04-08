الخشت يهنئ علماء جامعة القاهرة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور الخشت فى تصريح له اليوم الجمعة، إن علماء جامعة القاهرة فازوا بـ 8 جوائز، منهم جائزتان للرواد (فى العلوم الطبية، وجائزة الرواد فى العلوم الهندسية)، وجائزة للتفوق (فى العلوم الطبية)، و4 جوائز تشجيعية (فى العلوم الفيزيقية، وفى العلوم البيولوجية، وفى العلوم الطبية، وفى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الهندسية)، وجائزة المرأة التشجيعية فى الصحة والعلوم الصيدلية.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة، أساتذة الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021، مشيرا إلى أن الجامعة تشهد تطورا مستمرا فى كل المجالات التعليمية والبحثية والثقافية والخدمية، مما أدى إلى تربع الجامعة وأساتذتها على عرش الجامعة المصرية ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم فى 5 تخصصات علمية لعام 2022 بالتصنيف الإنجليزى «QS».

وأكد أن جامعة القاهرة تدقق فى اختيار مرشحيها لجوائز الدولة، سواء التى تمنحها جهات محلية أو دولية، ويخضعون لمعايير صارمة فى الاختيار وتدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمى وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم.

جدير بالذكر أن عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 59 جائزة لـ 58 عالم بإجمالى 5 مليون و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الميداليات الذهبية والفضية والتى تبلغ حوالى 2 مليون جنيه مصرى.

أسماء علماء جامعة القاهرة الفائزين بجوائز الدولة التى تمنحها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لعام 2021:

جائزة الرواد فى العلوم الطبية: الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد السعيد إبراهيم موسى - أستاذ متفرغ بكلية الطب

جائزة الرواد فى العلوم الهندسية: الأستاذ الدكتور ماهر محب استينو - أستاذ متفرغ بكلية التخطيط الإقليمى والعمرانى

جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الطبية: الدكتور كریم محمد فوزى السيد - أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان

جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الفيزيقية: الدکتور عبده عبده عبداللاه محمد - أستاذ مساعد بكلية العلوم

جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم البيولوجية: الدكتورة رويدا عبدالحكيم عبدالجابر (مناصفة) - أستاذ مساعد بكلية العلوم

جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية: الدكتور على أحمد عبدالبارى عبدالرحمن - أستاذ مساعد بكلية الصيدلة

جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الهندسية: الدكتور عمرو أحمد عيسوى صالح - مدرس بكلية الهندسة

جائزة المرأة التشجيعية فى الصحة والعلوم الصيدلية: الدكتورة مروة رشاد محمد سالم - أستاذ باحث مساعد بكلية الطب