«شامل».. حملة توعوية عن أهمية مشروع التأمين الصحى الشامل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم، انفوجراف عن حملة (شامل).





وأوضح الانفوجراف، أن (شامل) هى حملة توعوية تنشرها هيئة الرعاية الصحية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك بشكل يومى، عن أهمية مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين وبجودة عالمية.

وأضاف، أن الحملة تهدف إلى تعزيز وعى الجمهور العام حول أهمية أكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر، وهو مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، ومميزاته فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة حلم المصريين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لهم من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات، وذلك فى ضوء تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، فيما يتعلق بمحور الصحة.

وتابع: أن المحافظات المستهدفة لحملة (شامل) هى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وهى "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" حتى الآن، إضافة إلى باقى محافظات المرحلة الأولى التى ستمتد إليها المنظومة خلال العام الحالى، لافتة إلى امتداد الحملة مع امتداد منظومة التأمين الصحى الشامل لتغطى كل شبر فى أرض مصر.