وزير الأوقاف من مسجد الحسين: ماضون فى أداء واجبنا لعمارة بيوت الله (صور)

وأكد وزير الأوقاف فى تصريحات اليوم عقب صلاة الجمعة اليوم بمسجد الإمام الحسين، أن افتتاح مسجد الإمام الحسين مع بداية شهر رمضان الفضيل أكبر رد عملى على المشككين وكتائب أهل الشر، ومروجى الشائعات، الذين لا يتحروا أو يتحققوا مما يروجون له بقصد أو عن غفلة، مشيرا إلى أن الأعمال الهندسية العظيمة المبهرة التى تمت بمسجد الإمام الحسين وتتم بمسجد السيدة زينب والسيدة نفيسة وجميع مساجد آل البيت تتم على أيدى أفضل الشركات المتخصصة.
كما أكد وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف ماضية بقوة فى أداء واجبها فى عمارة بيوت الله (عز وجل) على مستوى الجمهورية، حيث تم افتتاح أكثر من مائتى مسجد فى الخمسة عشر يوما الأخيرة، وتحديدا من يوم الجمعة 22 شعبان 1443هـ الموافق 25 مارس 2022م حتى اليوم الجمعة 7 رمضان 1443هـ الموافق 8 مارس 2022م.
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