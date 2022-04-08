/690891/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي--إطلاق-يد-الجيش-في-الحرب-ضد-منفذي-العمليات

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن الحكومة أطلقت يد الجيش في الحرب ضد منفذي العمليات، ضد الجيش الإسرائيلي.

دوت الخليج

من جانبه، أعلن بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي عن اعتقال أكثر من 200 فلسطيني، وذلك عقب الهجوم على تل أبيب مرخرًا، مؤكدًا، مواصلة الجيش الإسرائلي عمليات الاعتقال.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بفحص البيئة القريبة من منفذ عمليات هجوم تل أبيب، كما أعطى لقوات الأمن الحرية الكاملة للتحرك بعد الهجوم الأخير، والذي قتل فيه حوالي إسرائيليين، وجرح حوالي 4 أشخاص على الأقل.

رئيس الوزراء الإسرائيلي: الحكومة أطلقت يد الجيش في الحرب ضد منفذي العمليات

وأعلنت إسرائيل عن مقتل منفذ هجوم تل أبيب، في تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، وطاردات استمرت لساعات.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن هوية منفذ العملية، والذي يدعي رعد فتحي حازم، من مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

بدوره، أدن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقتل مدنيين في عملية تبادل إطلاق النار في تل أبيب، مشيرًا إلى أن قتل المدنيين لا يؤدي إلا إلى تدهور الأوضاع. وأكد على أن الجميع يسعى إلى تحقيق الاستقرار، خصوصًا خلال شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية المقبلة".

وحذر الرئيس الفلسطيني من استغلال الأحداث الجارية في فلسطين، لمزيد من أعمال العنف والاستفزازات واقتحامات متكررة للمسجد الأقصى.

وأكد محمود عباس أبو مازن، أن السلام هو الطريق الأمثل لتهدئة الأوضاع الأمنية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي