حزب الوفد ينعى القمص أرسانيوس وديد ويشجب الحادث

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أصدر حزب الوفد بيانا أكد فيه أنه يشجب ويدين الحادث الغادر ، الذي راح ضحيته القمص ارسانيوس وديد في الاسكندرية مساء أمس

دوت الخليج

وأشار البيان إلى أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بالأصالة عن نفسه وعن قيادات الحزب وأعضاء هيئته العليا وكافة أعضاءه بجميع المحافظات يتقدمون بخالص العزاء والمواساة للبابا تواضرس الثاني باب الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والاباء والكهنة.

الوفد ينعى القمص أرسانيوس وديد ويشجب الحادث

وتقدم الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب و المتحدث باسم حزب الوفد بخالص العزاء وصادق المواساة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ولعموم الإخوة المسيحيين في وفاة القمص أرسانيوس كما قدم التعازى للأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية.

وأضاف متحدث الوفد ، أنه في الوقت الذي يتقدم فيه حزب الوفد بخالص العزاء إلى أسرة القمص أرسانيوس وديد، والإخوة المسيحيين، فإنه يدعو الله - تعالى - أن يحفظ مصر بحفظه وقوته، وأن يديم على أهلها نعمتي الأمن والأمان.

الداخلية تنجح في ضبط المتهم بقتل القس أرسانيوس كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المتواجدة للتأمين بنطاق شوارع الاسكندرية من القبض علي أحد الأشخاص، الذي قام بالاعتداء بطريقة عشوائية على القس أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك و كاهن كنيسة العذراء وبولس الرسول بكرموز، وذلك فى أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية.

وقالت الأجهزة الأمنية إنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الحادث.