أول تعليق من زوج رحمة أحمد بعد تصدرها التريند:"سيرة مراتي على كل لسان"

/690881/أول-تعليق-من-زوج-رحمة-أحمد-بعد-تصدرها-التريندسيرة-مراتي-على-كل-لسان

تواصل الفنانة رحمة أحمد تصدر التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تقديمها شخصية مربوحة التي تجسدها في مسلسل الكبير أوي 6.

دوت الخليج يكشف تعليق زوج رحمة أحمد

زوج رحمة أحمد

أعرب مهندس الديكور والمؤلف أحمد منصور زوج الفنانة رحمة أحمد عن سعادته وإعجابه بدورها خلال المسلسل الذي يعرض عبر شاشة قناة on الفضائية.

وأشاد زوج رحمة أحمد، بالنجاح الذي حققته مؤخرًا وتصدرها التريند حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنا شوفت الحلقة ورحت الشغل”.

وأضاف: “رجعت لقيت سيرة مراتي على كل لسان”، وكان قبله وكتب أحمد منصور قبلها في منشور له عبر صفحته، قائلًا: “أخيرا جه الوقت اللي عشان أشوفك فيه مش محتاج أكلمك فيديو كول، لأني هشوفك كل يوم الساعة 6 وتلت على أون تي في”.

رحمة أحمد مسلسل الكبير أوي 6

وتابع: “أو بعدها بساعتين على أون دراما، ولو عوزت أي حاجة بالليل هشوف الساعة 1:50 بعد منتصف الليل أو 2 صباحا في الإعادة”.

ومن جانبها أعربت الفنانة رحمة أحمد عن سعادتها الكبيرة، بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها مؤخرًا وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: “أنا مش عارفة أعبر عن إحساسي بالامتنان.. الحمد لله والشكر لله، أي حاجة حلوة حصلت أو اتقالت لي؛ ده كرم كبير أوي من ربنا، يمكن أكبر من اللي أستحقه.. عاوزه أقول 3 نقط”.

اقرأ أيضًا

موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 7

وأضافت: “الأولى؛ هفضل أقول البوقِّين دول كل ما حد يشاور، النقطة دي إن فنانة زي دنيا سمير غانم، لا تقارن بحد، أنا مش حد خالص، أنا من فانز دنيا سمير غانم، لأن لو اتحطينا في مقارنة؛ من المؤكد إن أنا اللي هبقى خسرانة.. الثانية؛ بعد توفيق ربنا، إن فنان زي أحمد مكي، يدي مساحة لحد يقول حاجة”.

وتابعت تعليقها: “مابتحصلش من أي فنان موجود على الساحة، الراجل ده عنده اللي يكفيه وزيادة، إنه يسيب فنان قدامه يقول وهو سايب إيده، مهما اتكلمت عنه؛ مش هوفيه حقه فنيًا ولا إنسانيًا”.