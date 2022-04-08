/690874/أبرزها-نقص-السلع-الأولية-3-مخاطر-اقتصادية-تواجه-الدول-الأوروبية-بسبب-الحرب-الروسية

عرضت فضائية اكسترا نيوز، تقريرًا حديثًا لصندوق النقد، يعكس حجم المخاطر التي يواجهها الاقتصادات العالمية، وخاصة الأوروبية، على خلفية الحرب الروسية - الأوكرانية.

دوت الخليج

وكشف تقرير صندوق النقد الدولي أن أخطر الآثار السلبية التي تواجه الاقتصاد الأوروبي، هو الارتفاع الكبير لأسعار السلع الأولية، من أغذية وغيرها، والتي تؤدي تباعًا إلى تآكل قيمة الدخول وإضعاف الطلب، مما يزيد من ارتفاع معدلات التضخم.

مخاطر اقتصادية تواجه الدول الأوروبية بسبب الحرب الروسية

كما أوضح صندوق النقد الدولي أن الأوضاع الحالية سوف تؤدي إلى تصارع الاقتصادات المجاورة بصفة خاصة مع الانقطاعات في التجارة وسلاسل الإمداد وتحويلات العاملين في الخارج كما ستشهد طفرة تاريخية في تدفقات اللاجئين. كما أشار إلى تراجع ثقة مجتمع الأعمال وزيادة شعور المستثمرين بعدم اليقين سيفضيان إلى إضعاف أسعار الأصول، وتشديد الأوضاع المالية، وربما التحفيز على خروج التدفقات الرأسمالية من الأسواق الصاعدة.

وووفقًا للتقرير ، فإن أوروبا الشرقية سوف تشهد ارتفاعا في تكاليف التمويل، وطفرة في استقبال اللائجين والذي وصل إلى 3 ملايين نسمة، كما ستواجه الحكومات الأوروبية ضغوطًا على المالية العامة.

وعرضت فضائية اكسترا نيوز القفزة الكبيرة التي حدثت في أسعار الغاز والتي وصل ارتفاعها إلى ما يقرب إلى حوالي 120%، خاصة في ألمانيا، والتي لم تحدث منذ عام 2008حيث حذر اقتصاديون ألمان من زيادة مخاطر التضخم الدائم.

كما أشارت إلى ارتفاع معدلات التضخم في فرنسا بنسبة 4.5 %، وقفزة الأسعار بنسبة 3.6 %.

وكانت قد حددت ألمانيا كميات السلع التي يحصل عليها المواطن من المتاجر، وذلك بما يقلل من المشتريات، وبالتالي المساهمة في تراجع معدلات التضخم.

وسمحت الحكومة الألمانية، وفقًا للإجراءات التي اتخذتها لمواجهة تزايد معدلات التضخم، بزجاجة زيت واحدة وكيس دقيق في محال البقالة، وذلك على خلفية ارتفاع معدلات التضخم إلى معدلات غير مسبوقة.

وارتفع معدل التضخم بصورة كبيرة في ألمانيا ليصل إلى 17% خلال 2022، مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في بنسبة 20%، مع توقعات بزيادة جنونية قادنة في الأسعار.

فكما بدأت الحكومة الفرنسية في التحركة لمواجهة التزايد الكبير في معدلات التضخم، وذلك من خلال إعداد خطة مرنة لمواجهة الارتفاع الكبير فى أسعار السلع.