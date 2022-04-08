إطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج التدريب للعاملين بالفنادق والمنشآت السياحية

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة البيئة، من خلال مشروع دمج صون التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الأنمائى وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومحافظة جنوب سيناء، المرحلة الثالثة لبرنامج التدريب وبناء القدرات العاملين بقطاع الفنادق والمطاعم بمدينة شرم الشيخ، والذى استمر على مدار ثلاثة أيام، وذلك بمشاركة 65 متدربا من العاملين بالفنادق والمطاعم بمدينة شرم الشيخ.





وذلك استمرارا لاستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27، وفى إطار التعاون المثمر بين وزارتى البيئة والسياحة والآثار. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن البرنامج يهدف إلى زيادة وعى العاملين بالقطاع السياحى والضيافة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمؤتمر السنوى لتغير المناخ بالإضافة إلى الجهود الدولة لاستضافة و الإعداد للمؤتمر والعوائد الاقتصادية والبيئية وارتباط صناعة السياحة والضيافة بالتغيرات المناخية وكيفية تقليل التأثيرات السلبية للتقليل من الانبعاثات الكاربونية. وأضافت وزيرة البيئة، أن البرنامج يعمل على رفع وعى المتدربين بالمحاور المتعلقة بإدارة الموارد ورفع الكفاءة الفنية بنظم إدارة الموارد التشغيلية بالمنشآت والتطوير المستدام والجدوى الاقتصادية لإدارة تلك الموارد وكيفية تطبيق تدابير الإدارة البيئية والاقتصادية للدليل الإرشادى المزعم إطلاقه للمنشآت الفندقية والسياحية لتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت الوزيرة إلى أن اتباع الأساليب البيئية التى تساهم فى تخفيض النفقات التشغيلية المرتبطة بالمياه، الطاقة، الموارد والمخلفات تؤدى بشكل مباشر إلى ربحية المؤسسات السياحية والفندقية والتى بدورها على البيئية والتنوع البيولوجى كما يقلل من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحرارى والتغير المناخى.

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